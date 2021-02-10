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Общество

13:56

ЦИК призвала регионы подавать заявки на онлайн-голосование

общество власть

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Центральная избирательная комиссия направила в регионы письмо с предложением подавать заявки на онлайн-голосование. Об этом сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова.

По ее словам, решение о регионах, которые поучаствуют в дистанционном электронном голосовании, примут по итогам общероссийского тестирования. Оно, по ее словам, с большей вероятностью пройдет в мае, чем в апреле.

"Сегодня утром я подписала и направила в регионы письмо, где прошу наших коллег оценить свои возможности и подавать заявки на участие в дистанционном электронном голосовании", – приводит слова Памфиловой РИА Новости.

Она добавила, что Центризбирком постепенно внедряет онлайн-голосование, если эксперименты в этом году окажутся удачными, то комиссия будет расширять применение электронного голосования, но "наряду с традиционным способом голосования, а не вместо него".

Депутат Московской городской думы Александр Козлов ранее сообщил, что Москва сможет успешно провести такие выборы в сентябре 2021 года, так как она уже отработала алгоритм онлайн-голосования. По его словам, за последнее время москвичи увидели все преимущества электронного формата. Он считает, что в число важнейших задач следует включить дальнейшую цифровизацию избирательного процесса.

Как сообщили в Центризбиркоме, в сентябре 2021 года голосование может длиться трое суток. Для дистанционного электронного голосования Москва будет использовать собственную платформу. Сейчас разрабатывается федеральная платформа для остальных субъектов РФ.

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