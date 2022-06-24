Голосование на муниципальных выборах в Москве пройдет с 9 по 11 сентября

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Москвичи смогут проголосовать на муниципальных выборах города с 9 по 11 сентября, такое решение принято на заседании Мосгоризбиркома.

"Мы говорим про 11 сентября и понимаем, что это еще только старт осени и что многие москвичи уезжают на дачи, и возможность проголосовать либо в пятницу, либо в субботу, либо в воскресенье – в зависимости от рабочего графика и желания – это, конечно, добавляет возможностей москвичам реализовать свое право. Это позиция моя личная и членов комиссии, которые готовили предложения", – заявила председатель комиссии Ольга Кириллова.

Она отметила многократное применение подобной формы голосования, которая стала дополнительной гарантией реализации прав избирателей.

Ранее в ЦИК России объявили о старте избирательной кампании по выборам, назначенным на единый день голосования, 11 сентября. В этот день будут выбирать глав 15 регионов, а также депутатов шести законодательных органов госвласти в российских субъектах.

Также на 11 сентября назначены выборы в пяти субъектах РФ, руководители которых досрочно оставили свои посты. Речь идет о Кировской, Томской, Рязанской, Саратовской областях и Республике Марий Эл.

