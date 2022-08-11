В Общественном штабе рассказали о новшествах онлайн-голосования в сентябре

16:20
Фото: портал мэра и правительства Москвы
На заседании Общественного штаба по наблюдению за выборами представили ключевые новинки онлайн-голосования на выборах муниципальных депутатов в Москве. Мероприятие состоялось в Московском парламентском центре на Страстном бульваре.
Одним из основных изменений стало то, что новый порядок проведения электронного голосования не предполагает функции "отложенного решения". Такая опция была у электронных избирателей в прошлом году. Если наблюдались проблемы с гаджетом, избиратели могли повторно открыть свой бюллетень и переголосовать. Теперь этой функции не будет.
"В этом году электронное голосование станет еще более открытым и удобным для наблюдателей. Новые инструменты наблюдения появились как реакция на запрос от критиков онлайн-голосования. Теперь убедиться в его чистоте будет еще проще", – рассказали в штабе.
Начальник управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства Москвы Артем Костырко отметил, что наблюдатели впервые смогут записывать в блокчейн проверочные транзакции, чтобы потом найти их и убедиться, что они остались на своем месте.
По его словам, это позволит убедиться, что цепочка данных о ходе голосования не прерывалась и не менялась. Костырко подчеркнул, что это принципиально новый, еще более надежный алгоритм защиты блокчейна.
Также проконтролировать ход онлайн-голосования смогут и члены территориальных избирательных комиссий (ТИК). Там будут распечатываться и храниться в бумажном виде данные из блокчейна. Это позволит обеспечить дополнительный контроль за системой электронного голосования.
Руководитель Общественного штаба Вадим Ковалев, в свою очередь, подчеркнул, как важно обеспечить открытость для наблюдателей систем дистанционного электронного голосования наряду с традиционным. Он отметил, что это позволит повысить доверие к результатам выборов в целом и, как следствие, легитимность будущих депутатов и их способность принимать самостоятельные решения.
Кроме того, в этом году в Москве впервые в стране на выборах будет применяться электронный реестр избирателей. В нем учтут абсолютно всех избирателей столицы вне зависимости от способа голосования: на участках, онлайн или дома.
"Главное преимущество электронного реестра избирателей в том, что система непрерывно собирает и обновляет всю ту информацию, которую ранее члены избирательных комиссий сверяли несколько часов", – пояснил начальник управления информатизации Мосгоризбиркома Владимир Мирюгин.
Помимо этого, важные усовершенствования затронут процедуры идентификации избирателя и получения бюллетеня для голосования на избирательных участках. Поиск избирателя на участке станет быстрее и почти полностью автоматизированным. Для этого все избирательные участки оснастят специальными сканерами.
Достаточно будет приложить к нему первую страницу паспорта, и вся необходимая информация появится на мониторе компьютера члена избирательной комиссии. Он сможет удостовериться, что владелец паспорта обладает активным избирательным правом: зарегистрирован в том избирательном округе, к которому относится участок, и достиг совершеннолетия.
Сканер паспортов в совокупности с электронным реестром избирателей позволит исключить попытки двойного голосования, поскольку избирательная комиссия будет сразу оповещена о том, что избиратель ранее уже получал бумажный или электронный бюллетень. После предъявления паспорта избирателю останется получить бюллетень, расписаться за него на сенсорном экране и пройти в кабину для голосования.
В начале июня в ЦИК РФ объявили о старте избирательной кампании по выборам. Голосование на выборах депутатов представительных органов местного самоуправления в Москве пройдет с 9 по 11 сентября 2022 года. Муниципальные выборы в столице состоятся в 125 из 146 муниципальных образований.
Кроме того, 11 сентября будут выбирать глав 15 регионов, а также депутатов шести законодательных органов госвласти в российских субъектах. На ту же дату назначены выборы в пяти субъектах РФ, руководители которых досрочно оставили свои посты. Речь идет о Кировской, Томской, Рязанской, Саратовской областях и Республике Марий Эл.
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