Более 5 тысяч москвичей записались в наблюдатели за выборами

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Более пяти тысяч жителей столицы уже изъявили желание стать наблюдателями на сентябрьских выборах в Москве от Общественной палаты. Об этом на заседании Общественного штаба по наблюдению за выборами рассказал его руководитель Вадим Ковалев.

"Мы планируем собрать от Общественной палаты и направить на избирательные участки более 10 тысяч наблюдателей. Сегодня экватор преодолен. Более пяти тысяч москвичей уже записались в наблюдатели от Общественной палаты города", – рассказ он.

Как отметил Ковалев, для наблюдателей разработан специальный образовательный курс. Он начнется в онлайн-формате с 24 августа.

Ранее стало известно, что на выборах муниципальных депутатов в Москве, которые пройдут в сентябре, нельзя будет переголосовать онлайн. Одним из ключевых изменений стало то, что новый порядок проведения электронного голосования не предполагает функции "отложенного решения".

В начале июня в ЦИК РФ объявили о старте избирательной кампании по выборам. Голосование на выборах депутатов представительных органов местного самоуправления в Москве пройдет с 9 по 11 сентября 2022 года. Муниципальные выборы в столице состоятся в 125 из 146 муниципальных образований.

Кроме того, 11 сентября будут выбирать глав 15 регионов, а также депутатов шести законодательных органов госвласти в российских субъектах. Также на 11 сентября назначены выборы в пяти субъектах РФ, руководители которых досрочно оставили свои посты. Речь идет о Кировской, Томской, Рязанской, Саратовской областях и Республике Марий Эл.