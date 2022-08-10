В ЦИК РФ исключили изменение формата выборов из-за роста заболеваемости COVID-19

11:35
Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов
Формат проведения осенних выборов в России не будет изменен в связи с увеличением количества случаев заболевания коронавирусом, заявила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова.
"Есть тенденция к увеличению заболеваемости ковидом, что делать, будут ли наши регионы предпринимать шаги, можно ли изменять формат. Хочу сказать, что нет. Это исключается", – приводит ТАСС ее слова.
Памфилова подчеркнула, что решение о голосовании на выборах в течение нескольких дней подряд принимается соответствующей избирательной комиссией в течение 10 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов, в связи с чем принятые решения не могут быть пересмотрены.
Она также сообщила о возобновлении масочного режима в ЦИК РФ.
Ранее Роспотребнадзор порекомендовал гражданам, которые относятся к группе риска, носить маски в общественных местах.
Однако в ведомстве сделали акцент на том, что сейчас нет необходимости возвращать обязательные ограничительные меры для всего населения.
Тем, кто входит в группу риска, нужно строго соблюдать профилактические меры. Во всех местах скопления людей им следует надевать маски.
Масочный режим вернули в региональных медучреждениях
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