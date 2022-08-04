В ЦИК заявили о попытках Запада сорвать осенние выборы в РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Страны Запада предпринимают попытки сорвать и дискредитировать осенние выборы в России, заявила глава ЦИК РФ Эллам Памфилова на форуме "Территория смыслов".

"Несмотря на то что наши оппоненты за рубежом сейчас не очень проявляются, затаились, но работа там идет очень серьезная для того, чтобы и сорвать, и дискредитировать большую федеральную кампанию. Я думаю, что и этой кампании достанется", – приводит РИА Новости ее слова.

Ранее в ЦИК России объявили о старте избирательной кампании по выборам, назначенным на единый день голосования, 11 сентября. В этот день будут выбирать глав 15 регионов, а также депутатов шести законодательных органов госвласти в российских субъектах.

Также на 11 сентября назначены выборы в пяти субъектах РФ, руководители которых досрочно оставили свои посты. Речь идет о Кировской, Томской, Рязанской, Саратовской областях и Республике Марий Эл.

