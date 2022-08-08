Памфилова заявила об отсутствии жалоб по избирательным кампаниям в регионах

Фото: Агентство "Москва"/Авилов Александр
Председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова отметила, что каких-либо жалоб на избирательные кампании в регионах не поступало. Об этом сообщается в телеграм-канале ЦИК.
"На сей момент в ЦИК России не поступило ни одной жалобы по региональным кампаниям, требующей рассмотрения на заседании комиссии. При этом ЦИК постоянно держит руку на пульсе, внимательно отрабатывая все обращения по всем уровням выборов", – сказала она.
Ранее Памфилова заявила, что страны Запада предпринимают попытки сорвать и дискредитировать осенние выборы в России.
В начале июня в ЦИК РФ объявили о старте избирательной кампании по выборам, назначенным на единый день голосования, 11 сентября. В этот день будут выбирать глав 15 регионов, а также депутатов шести законодательных органов госвласти в российских субъектах.
Также на 11 сентября назначены выборы в пяти субъектах РФ, руководители которых досрочно оставили свои посты. Речь идет о Кировской, Томской, Рязанской, Саратовской областях и Республике Марий Эл.
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