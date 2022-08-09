Роспотребнадзор рекомендовал носить маски россиянам из группы риска

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Роспотребнадзор порекомендовал гражданам, которые относятся к группе риска, носить маски в общественных местах.

Однако в ведомстве сделали акцент на том, что сейчас нет необходимости возвращать обязательные ограничительные меры для всего населения.

"На текущем этапе развития эпидемического процесса, связанного с распространением сублиний BA.4/BA.5 штамма "Омикрон", возобновление ограничительных мер не требуется", – заявили в ведомстве.

Тем, кто входит в группу риска, нужно строго соблюдать профилактические меры. Во всех местах скопления людей им следует надевать маски, подчеркнули в Роспотребнадзоре.

Отмечается, что только за последние две недели на варианты "Омикрон"-штамма ВА.4 и ВА.5 приходится почти 93% подтвержденных случаев коронавируса, между тем подвариант вируса "Кентавр" выявлен лишь в одном случае.

Ранее профессор МГУ Алексей Аграновский заявил, что новый пик заболеваемости COVID-19 в России вполне возможен. По его словам, это связано с появлением в стране "Кентавра", который очень заразен.

Кроме того, рост заболеваемости предстоящей осенью может быть связан с социальной активностью, поскольку граждане начнут возвращаться после отпусков на работу, в университеты и школы. По мнению вирусолога, новая волна продлится 1–2 месяца.