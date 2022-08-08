Вирусологи оценили сроки новой волны коронавируса в России

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Новый пик заболеваемости COVID-19 в России вполне возможен, заявил доктор биологических наук, профессор МГУ Алексей Аграновский.

По его словам, это связано с появлением в стране "Кентавра", который очень заразен. Кроме того, рост заболеваемости предстоящей осенью может быть связан с социальной активностью, поскольку граждане начнут возвращаться после отпусков на работу, в университеты и школы. По мнению вирусолога, новая волна продлится 1–2 месяца.

Доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский, в свою очередь, напомнил, что в прошлом году рост заболеваемости коронавирусом пришелся на июнь и июль, а в августе и сентябре было снижение.

"Вполне ожидаемо, что через несколько недель ситуация стабилизируется с заболеваемостью COVID-19, и мы будем видеть даже некоторые цифры снижения с суточной заболеваемостью", – приводит его слова РБК.

Издание отмечает, что оба специалиста уверены в том, что новые типы "Омикрона", включая "Кентавр", легче переносятся и реже требуют госпитализации.

Ранее врач-инфекционист Николай Малышев поделился мнением, что подъем заболеваемости коронавирусом, который сейчас наблюдается в России, не повлечет за собой роста летальности, поскольку те варианты "Омикрона", которые сейчас распространены, более заразны, но менее патогенны.

