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Москва 24

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Общество

04:25

Врач допустил, что подъем заболеваемости COVID-19 в РФ не повлечет роста летальности

общество

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Врач-инфекционист Николай Малышев считает, что подъем заболеваемости коронавирусом, который сейчас наблюдается в России, не повлечет за собой роста летальности.

"Те варианты "Омикрона", которые сейчас распространены, более заразны, но менее патогенны, то есть [болезнь] менее тяжело протекает. Сейчас низкая летальность, примерно такая она и сохранится", – приводит слова специалиста ТАСС.

Малышев предположил, что рост заболеваемости COVID-19 в стране будет наблюдаться до конца августа, а в сентябре показатели начнут снижаться.

Ранее главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн заявил, что при нынешнем подъеме заболеваемости COVID-19 в РФ вряд ли будут выявлять более 200 тысяч новых случаев в сутки, как это было зимой. Он считает, что на пике будет около 40–50 тысяч заболевших в сутки.

При этом Альтштейн уверен, что новая волна коронавируса, которая придется на конец августа, не принесет особой нагрузки на систему здравоохранения, поскольку пациенты с "Омикрон"-штаммом болеют преимущественно в легкой форме, которая не требует госпитализации.

До этого в Роспотребнадзоре рассказали, что меры по профилактике COVID-19 могут снизить риски заражения другими респираторными заболеваниями, в частности, гриппом. В связи с этим россиянам посоветовали не забывать о простых мерах предосторожности. В частности, мыть руки и проветривать помещения, а также избегать контактов с окружающими при плохом самочувствии, даже если ПЦР-текст показал отрицательный результат.

В Роспотребнадзоре связали подъем заболеваемости COVID-19 с возникновением новых штаммов

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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