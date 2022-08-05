Вирусолог дал прогноз относительно пика заболеваемости в новую волну COVID-19 в России

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При нынешнем подъеме заболеваемости COVID-19 в РФ вряд ли будут выявлять более 200 тысяч новых случаев в сутки, как это было зимой, заявил РИА Новости главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн.

По его словам, на пике новой волны коронавируса в России будет около 40–50 тысяч заболевших в сутки. При этом он отметил, что делать точные прогнозы затруднительно.

Альтштейн считает, что пик заболеваемости СOVID-19 в России придется на конец августа. По его мнению, это не принесет особой нагрузки на систему здравоохранения, поскольку пациенты с "Омикрон"-штаммом болеют преимущественно в легкой форме, которая не требует госпитализации.

Ранее Роспотребнадзор рекомендовал гражданам РФ из числа уязвимых групп надевать маски при проезде в общественном транспорте. В ведомстве напомнили, что заболевание новыми подвариантами "Омикрон"-штамма протекает в легкой форме, но по-прежнему способно провоцировать осложнения у наиболее незащищенных граждан.

