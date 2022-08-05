Коллективный иммунитет к COVID-19 в России снизился до 8,6%

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России снизился до 8,6% за неделю. Об этом сообщается на портале стопкоронавирус.рф.

Согласно последним данным, первичный этап вакцинации – то есть прививку первым компонентом антикоронавирусной вакцины – в России выполнили 94 232 374 раза.

В то же время полный цикл вакцинации был произведен 89 250 277 раз.

По информации ряда сетей медклиник, в России вырос спрос на вакцинацию от коронавируса. Иммунолог Николай Крючков заявил, что в настоящий момент ежедневно прививку делают порядка 60 – 70 тысяч человек.

В России за последние сутки были выявлены 18 555 новых случаев коронавируса – это максимальное число с 1 апреля текущего года. Госпитализация потребовалась 1 906 пациентам.

В Москве подтвердились 6 149 новых случаев заражения COVID-19. Скончались 15 ранее инфицированных пациентов.