Коллективный иммунитет к COVID-19 в России снизился до 8,6%

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России снизился до 8,6% за неделю. Об этом сообщается на портале стопкоронавирус.рф.
Согласно последним данным, первичный этап вакцинации – то есть прививку первым компонентом антикоронавирусной вакцины – в России выполнили 94 232 374 раза.
В то же время полный цикл вакцинации был произведен 89 250 277 раз.
По информации ряда сетей медклиник, в России вырос спрос на вакцинацию от коронавируса. Иммунолог Николай Крючков заявил, что в настоящий момент ежедневно прививку делают порядка 60 – 70 тысяч человек.
В России за последние сутки были выявлены 18 555 новых случаев коронавируса – это максимальное число с 1 апреля текущего года. Госпитализация потребовалась 1 906 пациентам.
В Москве подтвердились 6 149 новых случаев заражения COVID-19. Скончались 15 ранее инфицированных пациентов.
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