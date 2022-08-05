Врач предостерег о пике заболеваемости COVID-19 в Москве в начале учебного года

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Врач-инфекционист Николай Малышев оценил ситуацию с новым пиком заболеваемости коронавирусом в Москве, передает РИА Новости.

"Сейчас будет повышение (заболеваемости. – Прим. ред.) и пик придется на начало учебного года, на конец отпусков, когда люди будут выходить на работу", – высказался эксперт.

Ранее о ситуации с распространением коронавируса высказался главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн. Он заявил, что при нынешнем подъеме заболеваемости можно ожидать около 40–50 тысяч новых случаев в сутки на пике.

Накануне в России выявили 17 126 новых случаев коронавирусной инфекции. Большинство новых случаев коронавируса пришлось на Москву – 5 973 случая, Санкт-Петербург – 1 814, Московскую область – 1 742.