В России выявили 17 126 случаев коронавируса

Фото: Агентство "Москва"/ Сергей Киселев

В России за прошедшие сутки выявили 17 126 случаев коронавирусной инфекции, сообщает Оперштаб по ситуации с COVID-19.

Таким образом, число новых случаев стало максимальным с 2 апреля, когда зафиксировали 17 949 заболевших.

Большинство новых случаев коронавируса пришлось на Москву – 5 973 случая, Санкт-Петербург – 1 814, Московскую область – 1 742.

За последние сутки в стране госпитализировали 1 916 пациентов с COVID-19, от последствий заболевания скончались 44 человека. Между тем после прохождения лечения выздоровели 9 752 человека.

В России с начала пандемии в стране выявили 18 653 867 случаев COVID-19. Благополучно перенесли болезнь 18 010 066 человек.

Ранее Роспотребнадзор рекомендовал гражданам РФ из числа уязвимых групп надевать маски при проезде в общественном транспорте. В ведомстве напомнили, что заболевание новыми подвариантами "Омикрон"-штамма протекает в легкой форме, но по-прежнему способно провоцировать осложнения у наиболее незащищенных граждан.

