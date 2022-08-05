В России за сутки выявили 18 555 новых случаев коронавируса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

В России за прошедшие сутки выявили 18 555 случаев коронавирусной инфекции, сообщает Оперштаб по ситуации с COVID-19.

Таким образом, число новых случаев стало максимальным с 1 апреля.

Большинство новых случаев коронавируса пришлось на Москву – 6 149, Санкт-Петербург – 2 078 и Московскую область – 1 683.

За последние сутки в стране госпитализировали 1 906 пациентов с COVID-19, от последствий заболевания скончались 47 человек. Между тем после прохождения лечения выздоровели 9 817 человек.

В России с начала пандемии в стране выявили 18 672 422 случая COVID-19. Благополучно перенесли болезнь 18 019 883 человека.

Ранее Роспотребнадзор рекомендовал гражданам РФ из числа уязвимых групп надевать маски при проезде в общественном транспорте. В ведомстве напомнили, что заболевание новыми подвариантами "Омикрон"-штамма протекает в легкой форме, но по-прежнему способно провоцировать осложнения у наиболее незащищенных граждан.

