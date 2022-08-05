В России вырос спрос на вакцинацию от COVID-19

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Представители ряда сетей медклиник "Медси", "Инвитро" и "РЖД-Медицина" рассказали о росте спроса на вакцинацию от коронавируса среди граждан России. Об этом сообщает газета "Известия".

"Заметный рост числа обращений за вакцинацией от ковида начался на неделе с 11 по 18 июля: он составил 103% по сравнению с предыдущей неделей. В конце июля спрос вырос еще на 52% уже к этому показателю", – заявила заместитель медицинского директора "Медси" Ксения Шеховцова.

В "Инвитро" спрос на вакцинацию от COVID-19 увеличился вдвое. Активно это процедуру проходят как сотрудники самой сети, так и обычные пациенты. В "РЖД-Медицине" число желающих пройти вакцинацию увеличилось на 15%.

По словам иммунолога, кандидата медицинских наук Николая Крючкова, спрос на прививки вырос, но не достиг показателей 2021 года. Тогда летом и к началу 2022 года вакцинировали по 350–450 тысяч человек в день, в то время как сейчас примерно 60–70 тысяч, добавил эксперт.

По мнению врача-инфекциониста Николая Малышева, пик заболеваемости коронавирусом в Москве ожидается в начале предстоящего учебного года. Такую тенденцию специалист связал с возвращением горожан из отпусков.

