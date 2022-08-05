В Москве за сутки выявили 6 149 новых случаев заражения COVID-19

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Только за прошедшие сутки в столице зафиксировали 6 149 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом свидетельствуют данные Оперштаба по борьбе с COVID-19.

От инфекции скончались 15 человек. Количество выздоровевших за сутки увеличилось на 3 896.

Всего в Москве с начала пандемии выявили 2 846 586 случаев инфицирования.

В России за прошедшие сутки выявили 18 555 случаев коронавирусной инфекции. Таким образом, число новых случаев стало максимальным с 1 апреля.

В стране госпитализировали 1 906 пациентов с COVID-19, от последствий заболевания скончались 47 человек. Между тем после прохождения лечения выздоровели 9 817 человек.

Роспотребнадзор рекомендовал гражданам РФ из числа уязвимых групп надевать маски при проезде в общественном транспорте. В ведомстве напомнили, что заболевание новыми подвариантами "Омикрон"-штамма протекает в легкой форме, но по-прежнему способно провоцировать осложнения у наиболее незащищенных граждан.