Онищенко призвал вновь пройти вакцинацию от COVID-19

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Заслуженный врач России, эпидемиолог Геннадий Онищенко призвал ревакцинироваться от коронавирусной инфекции.

По словам специалиста, меры профилактики против заражения новыми вариантами COVID-19 остаются прежними. Он напомнил о необходимости их строгого соблюдения в условиях подъема заболеваемости.

"Все меры, которые принимаются против новых вариантов вируса, примерно одинаковые и с точки зрения неспецифической профилактики, и специфической защиты. Вакцины не меняли, а это говорит о том, что они эффективны. Нам надо еще раз призвать население к вакцинации", – передает РИА Новости слова Онищенко.

Он добавил, что всегда существует вероятность того, что новый подвид вируса попадет на территорию РФ.

Ранее профессор МГУ Алексей Аграновский заявил, что новый пик заболеваемости COVID-19 в России вполне возможен. По его словам, это связано с появлением в стране "Кентавра", который очень заразен.

Кроме того, рост заболеваемости предстоящей осенью может быть связан с социальной активностью, поскольку граждане начнут возвращаться после отпусков на работу, в университеты и школы. По мнению вирусолога, новая волна продлится 1–2 месяца.

Доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский, в свою очередь, напомнил, что в прошлом году рост заболеваемости коронавирусом пришелся на июнь и июль, а в августе и сентябре было снижение.