Вирусолог объяснил, почему не стоит бояться нового пика заболеваемости COVID-19 в России

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Россиянам не следует бояться нового пика коронавируса в стране, поскольку большая часть заболевших переносят его в легкой форме. Об этом сообщил доктор биологических наук, профессор МГУ Алексей Аграновский в разговоре с "360".

"Все обращают внимание на цифры положительных тестов ПЦР", – объяснил причину страха россиян специалист.

По его словам, обращать внимание необходимо на количество тяжелых случаев коронавируса и смертей от него. Беспокоиться о легких случаях, например, когда у человека "Омикрон" и только легкий насморк, не стоит, объяснил врач.

Он добавил, что осенний рост распространения заболевания закономерен: люди возвращаются из отпусков, дети – в школу, студенты – в аудитории. Число заболевших увеличивается уже сейчас, однако большая часть из них легко переносят недомогание, отметил вирусолог.

Главное, чтобы люди не страдали от постковидного синдрома, который менее вероятен в случае легких заболеваний, уточнил Аграновский.

Ранее врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок рассказал, у кого к осени будет самый высокий уровень иммунитета.

Состояние иммунитета взрослого россиянина к началу осени будет определяться тем, отдохнул он летом или нет. Летом надо успеть отдохнуть, потому что не просто так говорят, что все болезни от стресса. В этом есть доля правды, потому что повышенный уровень гормонов стресса подавляет иммунитет и приводит к развитию хронических заболеваний, прокомментировал специалист.