На сентябрьских выборах в Москве исключат возможность переголосовать онлайн

17:10
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
На выборах муниципальных депутатов в Москве, которые пройдут в сентябре, нельзя будет переголосовать онлайн. Об этом сообщается на сайте Общественной палаты Москвы.
"Одним из ключевых изменений стало то, что новый порядок проведения электронного голосования не предполагает функции "отложенного решения". Такая функция была у электронных избирателей в прошлом году. В случае проблем с гаджетом, они могли повторно открыть свой бюллетень и переголосовать. На выборах 2022 года этой функции не будет", – сообщили на заседании Общественного штаба по наблюдению за выборами.
Голосование в 2022 году станет еще более открытым и удобным. В чистоте его проведения можно будет убедиться благодаря новым инструментам наблюдения.
В начале июня в ЦИК РФ объявили о старте избирательной кампании по выборам. Голосование на выборах депутатов представительных органов местного самоуправления в Москве пройдет с 9 по 11 сентября 2022 года. Муниципальные выборы в столице состоятся в 125 из 146 муниципальных образований.
Кроме того, 11 сентября будут выбирать глав 15 регионов, а также депутатов шести законодательных органов госвласти в российских субъектах. Также на 11 сентября назначены выборы в пяти субъектах РФ, руководители которых досрочно оставили свои посты. Речь идет о Кировской, Томской, Рязанской, Саратовской областях и Республике Марий Эл.
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