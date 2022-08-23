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Москва 24

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Общество

14:39

Организаторы рассказали, как обменять баллы "Миллиона призов" на билеты в музеи и театры

обществовыборы-2022

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Призовые баллы, которые получат победители акции программы "Миллион призов", можно будет обменять на билеты в 18 музеев и 22 театра Москвы. Об этом сообщает официальный портал мэра и правительства столицы.

Среди культурных учреждений:

  • музей-панорама "Бородинская битва";
  • музей-усадьба "Кусково";
  • Государственный музей Владимира Высоцкого;
  • Музей истории ГУЛАГа;
  • галерея Ильи Глазунова;
  • Московский театр на Таганке;
  • "Мастерская Петра Фоменко";
  • "Современник";
  • Театр Олега Табакова;
  • Ленком Марка Захарова;
  • Театр кошек Юрия Куклачева.

Обменять билеты можно будет с 11 сентября на сайте программы "Миллион призов". Нужно будет авторизоваться, перейти в раздел "Поощрения" и выбрать с помощью фильтра категорию #ВыбираемВместе2022. Билеты появятся в личном кабинете участника акции.

Однако для девяти музеев нужно будет сначала обменять выигранные баллы на промокоды, а затем – на билеты на сайте самого учреждения или mos.ru.

Ранее стало известно, что Сергей Собянин поддержал предложение Московской торгово-промышленной палаты провести акцию программы "Миллион призов" #ВыбираемВместе2022 для участников онлайн-голосования на сентябрьских выборах в Москве.

Так, москвичи смогут выиграть один из 100 автомобилей либо 3, 4, 5 или 10 тысяч призовых баллов. Всего в рамках программы будет разыграно свыше 600 тысяч призов. Жители столицы смогут потратить выигранные баллы на приобретение продуктов, товаров для дома и творчества, одежды и обуви, детских товаров, а также в аптеках, кафе, музеях.

В конце июня Мосгоризбирком принял решение о многодневных муниципальных выборах в Москве. Жители столицы смогут проголосовать в период с 9 по 11 сентября.

40 музеев и театров стали партнерами акции "Миллион призов"

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