Организаторы рассказали, как обменять баллы "Миллиона призов" на билеты в музеи и театры

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Призовые баллы, которые получат победители акции программы "Миллион призов", можно будет обменять на билеты в 18 музеев и 22 театра Москвы. Об этом сообщает официальный портал мэра и правительства столицы.

Среди культурных учреждений:



музей-панорама "Бородинская битва";

музей-усадьба "Кусково";

Государственный музей Владимира Высоцкого;

Музей истории ГУЛАГа;

галерея Ильи Глазунова;

Московский театр на Таганке;

"Мастерская Петра Фоменко";

"Современник";

Театр Олега Табакова;

Ленком Марка Захарова;

Театр кошек Юрия Куклачева.

Обменять билеты можно будет с 11 сентября на сайте программы "Миллион призов". Нужно будет авторизоваться, перейти в раздел "Поощрения" и выбрать с помощью фильтра категорию #ВыбираемВместе2022. Билеты появятся в личном кабинете участника акции.

Однако для девяти музеев нужно будет сначала обменять выигранные баллы на промокоды, а затем – на билеты на сайте самого учреждения или mos.ru.

Ранее стало известно, что Сергей Собянин поддержал предложение Московской торгово-промышленной палаты провести акцию программы "Миллион призов" #ВыбираемВместе2022 для участников онлайн-голосования на сентябрьских выборах в Москве.

Так, москвичи смогут выиграть один из 100 автомобилей либо 3, 4, 5 или 10 тысяч призовых баллов. Всего в рамках программы будет разыграно свыше 600 тысяч призов. Жители столицы смогут потратить выигранные баллы на приобретение продуктов, товаров для дома и творчества, одежды и обуви, детских товаров, а также в аптеках, кафе, музеях.

В конце июня Мосгоризбирком принял решение о многодневных муниципальных выборах в Москве. Жители столицы смогут проголосовать в период с 9 по 11 сентября.

