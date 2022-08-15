Эксперт сообщил, что подобрать ключ к системе ДЭГ невозможно

15 августа, 22:08
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Возможность подобрать клюк к системе онлайн-выборов сводится к нулю. Об этом сообщил начальник управления по развитию смарт-проектов правительства Москвы Артем Костырко в разговоре с "Царьград медиа".
По словам эксперта, ДЭГ – это отечественная разработка, созданная на открытом коде. Систему проверяли 7 раз: на масштабных тестах и на дополнительных публичных проверках.
"Например, в течение недели мы выкладывали ключи шифрования и говорили: подберите ключ для декодирования. И отводили на это ровно один день. Моделировалась, иными словами, ситуация, как будто хакер пытается взломать", – рассказал эксперт.
Систему пытался взломать директор института криптографии Франции Пьер Годри. Однако попытка оказалась безуспешной, сообщил Костырко.
"Сейчас вероятность подбора ключа, который используется, до внедрения квантовых компьютеров практически равна нулю", – рассказал эксперт.
Он также отметил, что в ДЭГ есть несколько уровней защиты. Один из них – центр обработки данных правительства, защищенный по классу К-1.
"Система К-1 предполагает, что работать в ней могут лишь те, кто лично находятся в этих зданиях, и лишь с теми компьютерами, которые там установлены. Там нет возможности что-то утащить ни с помощью интернет-сервисов, ни на флешку – вообще никак", – сообщил Костырко.
Эксперт добавил, что в настоящее время специалисты продолжают работу над повышением уровня безопасности системы. Костырко выразил уверенность, что выборы пройдут в штатном режиме.
Ранее стало известно, что почти 23 тысячи избирателей подали заявление на участие в онлайн-голосовании. Несмотря на сезон отпусков, избиратели уже начали подавать заявления о голосовании по месту нахождения и на участие в дистанционном электронном голосовании. Уже подано 35 694 заявления в рамках механизма "Мобильный избиратель", в их числе – 22 837 на участие в ДЭГ, сообщили в ЦИК РФ.
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