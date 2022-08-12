Почти 23 тысячи избирателей подали заявление на участие в онлайн-голосовании

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В России уже 22 837 избирателей подали заявление на участие в онлайн-голосовании. Об этом ЦИК РФ сообщила в своем телеграм-канале.

"Несмотря на сезон отпусков, избиратели уже начали подавать заявления о голосовании по месту нахождения и на участие в дистанционном электронном голосовании. Уже подано 35 694 заявления в рамках механизма "Мобильный избиратель", в их числе – 22 837 на участие в ДЭГ", – говорится в публикации.

Ранее стало известно, что более пяти тысяч жителей столицы уже изъявили желание стать наблюдателями на сентябрьских выборах в Москве от Общественной палаты.

В начале июня в ЦИК РФ объявили о старте избирательной кампании по выборам. Голосование на выборах депутатов представительных органов местного самоуправления в Москве пройдет с 9 по 11 сентября 2022 года. Муниципальные выборы в столице состоятся в 125 из 146 муниципальных образований.

Кроме того, 11 сентября будут выбирать глав 15 регионов, а также депутатов шести законодательных органов госвласти в российских субъектах. Также на 11 сентября назначены выборы в пяти субъектах РФ, руководители которых досрочно оставили свои посты. Речь идет о Кировской, Томской, Рязанской, Саратовской областях и Республике Марий Эл.