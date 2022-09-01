Коды для розыгрыша призов начали рассылать москвичам перед выборами 9–11 сентября

Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"

Перед выборами муниципальных депутатов, которые состоятся с 9 по 11 сентября, москвичам начали рассылать коды для розыгрыша призов в рамках акции #ВыбираемВместе2022 программы "Миллион призов". Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Жителям столицы, которые смогут принять участие в ДЭГ, рассылают коды в СМС-сообщениях. Отмечается, что их будут присылать в течение нескольких дней. Использовать код и присоединиться к розыгрышу призов можно, проголосовав в дистанционном формате.

"Чтобы участвовать в них, необходимо проголосовать онлайн до 20:00 в день накануне розыгрыша. О победе москвичей известят в СМС. Кроме того, участники акции могут самостоятельно проверить, выиграл ли их код, на сайте "Миллион призов", – сообщили на сайте.

Проверить выигрыш можно на следующий день после участия в голосовании с 12:00. На сайте будет необходимо авторизоваться с учетной записью mos.ru.

Известно, что в рамках программы для избирателей подготовили специальные призы: 100 автомобилей и от 3 000 до 10 000 призовых баллов, которые они смогут потратить на покупки у партнеров.

Ранее стало известно, что призовые баллы москвичи также смогут потратить, в том числе на билеты в парк развлечений и Музей мороженого. Дети смогут прокатиться на аттракционах, ознакомиться с площадками, посвященными героям известных мультфильмов, полазать в веревочном парке, а также погладить хаски и альпака.