В рамках программы "Миллион призов" будут разыграны 100 автомобилей "Нива"

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Москвичи, проголосовавшие онлайн на выборах, смогут выиграть автомобили "Нива". Они станут суперпризом для участников программы "Миллион призов", пишет ТАСС.

Президент Московской торгово-промышленной палаты Владимир Платонов рассказал, что 100 автомобилей "Нива" будут разыграны в рамках акции. По его мнению, такой суперприз – это удачное решение, ведь "Нива" была первым в мире комфортабельным кроссовером, и на протяжении многих лет автомобилисты отдавали предпочтение именно этой машине.

"Современная "Нива" – это отечественный автомобиль очень приличного качества, сочетающий в себе славные традиции и многие нынешние достижения автопрома. Выбирая "Ниву", мы еще раз подтверждаем нашу приверженность поддержке отечественных производителей", – сказал Платонов.

Ранее стало известно, что Сергей Собянин поддержал предложение Московской торгово-промышленной палаты провести акцию программы "Миллион призов" #ВыбираемВместе2022.

Так, москвичи смогут выиграть один из 100 автомобилей либо 3, 4, 5 или 10 тысяч призовых баллов. Всего в рамках программы будет разыграно свыше 600 тысяч призов. Жители столицы смогут потратить выигранные баллы на приобретение продуктов, товаров для дома и творчества, одежды и обуви, детских товаров, а также в аптеках, кафе, музеях.

В конце июня Мосгоризбирком принял решение о многодневных муниципальных выборах в Москве. Жители столицы смогут проголосовать в период с 9 по 11 сентября.