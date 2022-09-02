Москвичам рассказали, как потратить баллы "Миллиона призов" на благотворительность

Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"

Участники онлайн-голосования на выборах в Москве смогут отправить выигранные по программе "Миллион призов" баллы на благотворительность. Об этом сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Москвичи смогут сделать пожертвования в один или несколько благотворительных фондов. Со списком организаций можно ознакомиться на сайте ag-vmeste.ru в разделе "Партнеры". Они помогают:

детям и взрослым с различными заболеваниями и особенностями развития;

многодетным семьям;

ветеранам;

бездомным и воспитанникам детских домов;

людям с ограниченными возможностями здоровья;

тем, кто оказался в сложной жизненной ситуации;

животным;

развитию культурно-просветительских проектов и научных разработок.

Отмечается, что победители четырех предыдущих акций направили на благотворительность более 98 миллионов рублей. Например, благодаря этому фонд "Кораблик" смог оказать помощь 10 детям с тяжелыми заболеваниями.

Ранее стало известно, что Сергей Собянин поддержал предложение Московской торгово-промышленной палаты провести акцию программы "Миллион призов" #ВыбираемВместе2022.

Так, москвичи смогут выиграть один из 100 автомобилей либо 3, 4, 5 или 10 тысяч призовых баллов. Всего в рамках программы будет разыграно свыше 600 тысяч призов. Жители столицы смогут потратить выигранные баллы на приобретение продуктов, товаров для дома и творчества, одежды и обуви, детских товаров, а также в аптеках, кафе, музеях.

В конце июня Мосгоризбирком принял решение о многодневных муниципальных выборах в Москве. Жители столицы смогут проголосовать в период с 9 по 11 сентября.