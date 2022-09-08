В Бразилии оштрафовали Apple и запретили продажу iPhone без зарядки в комплекте

Власти Бразилии оштрафовали Apple более чем на 12 миллионов реалов – это около 160 миллионов рублей. Также они запретили продажу iPhone без зарядки в комплекте.

Таким образом, в стране пока не могут продавать iPhone 12 и более новые модели. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.