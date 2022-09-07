Попова заявила, что пандемия COVID-19 уходит из столичного региона

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Заболеваемость COVID-19 в столичном регионе значительно снижается, а пандемия из него уходит. Об этом РИА Новости заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

По ее мнению, второго подъема заболеваемости можно избежать, если все делать правильно осенью. Попова добавила, что сегодняшняя ситуация по коронавирусу полностью оправдала прогноз, который был сделан: пять недель был подъем заболеваемости, после платформа и снижение.

Глава Роспотребнадзора подчеркнула, что на прошедшей неделе количество зараженных в Москве снизилось на 16%, в Московской области – на 19%, а в Санкт-Петербурге – на 26%.

Ранее директор Центра имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что смертность от COVID-19 в России может вырасти в два раза в ближайшее время. По его словам, за август показатели смертности увеличились в три раза: с 30 человек в сутки до 90. Эксперт призвал граждан пройти ревакцинацию.

