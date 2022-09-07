Пока нет оснований предполагать, что коронавирус совсем исчезнет – глава Роспотребнадзора

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Оснований предполагать, что коронавирус исчезнет совсем, пока нет, заявила в интервью РИА Новости глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Она отметила, что каждые полгода появляется новый геновариант с новыми свойствами, которые по-иному воздействуют на человеческий организм.

Ранее директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург предположил, что в ближайшее время смертность от COVID-19 может вырасти в два раза. В качестве обоснования он привел августовские показатели, которые за месяц увеличились с 30 до 90 летальных случаев в сутки.

