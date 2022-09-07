Apple провела онлайн-презентацию iPhone 14 и iPhone 14 Plus. Смартфоны будут выпускать в двух модификациях: базовая – с дисплеем в 6,1 дюйма и максимальная – с увеличенным экраном на 6,7 дюйма.

Каждая камера имеет по 12 Мп, процессор остался A15.

В России еще в августе появились объявления на предварительные заказы, однако в самой компании, заявляют что начнут их принимать с 9 сентября.

Подробности – в сюжете телеканала Москва 24.