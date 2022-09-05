Цифровые сервисы для НКО появились на портале "Душевная Москва"

09:56
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина
Цифровые сервисы для социально ориентированных некоммерческих организаций (НКО) появились на портале "Душевная Москва", рассказала заммэра Наталья Сергунина.
По ее словам, благодаря этому представителям НКО будет удобнее бронировать помещения для мероприятий, получать консультации экспертов и другую поддержку.
Сергунина напомнила, что в столице работает 11 коворкинг-центров для социально ориентированных НКО.
"Некоммерческие организации безвозмездно пользуются этими площадками для проведения совещаний, презентаций, деловых встреч и форумов. Там же их сотрудники могут пройти обучение и проконсультироваться с экспертами. Теперь, чтобы получить такую поддержку, достаточно оставить заявку на обновленном портале "Душевная Москва", – приводятся слова Сергуниной на портале мэра и правительства Москвы.
Уточняется, что на сайте можно отследить статус заявок. Кроме того, НКО могут заказать через портал печать полиграфической продукции, записаться на консультации специалистов, а также предложить свои мероприятия для освещения в СМИ и социальных сетях.
Также на портале каждый день публикуют новости, анонсы, репортажи о событиях из жизни некоммерческого сектора, интервью с экспертами, информацию о городских субсидиях и грантах для НКО, расписание профильных образовательных программ и курсов.
Ранее сообщалось, что в благотворительном сервисе на mos.ru появился специальный раздел, в котором размещена информация обо всех благотворительных организациях, участвующих в проекте.
Найти все фонды и изучить о них информацию теперь может любой пользователь, в том числе неавторизованный. Данный сервис даст возможность узнавать о благотворительных программах и направлять средства в адрес подключенных к нему организаций в удобное время и неограниченное количество раз.
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