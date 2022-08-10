Все детские поликлиники Москвы перешли на электронные медкарты

Все детские поликлиники столицы полностью перешли на электронные медицинские карты. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Бумажные медкарты уже начали перевозить в роботизированный кластер Главархива. Там они будут храниться в особой среде с пониженным содержанием кислорода в специализированных коробах. А персональные данные защищены с помощью интегрированной системы безопасности.

Площадь хранилища в новом кластере составляет почти 70 тысяч квадратных метров. Туда можно поместить до 100 миллионов единиц бумажных материалов. На месте картохранилищ в поликлиниках оборудуют комфортные помещения для врачей.

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