В РФ стали производить в десятки раз меньше вакцин против COVID-19 – эксперты

В России стали меньше производить вакцин против коронавируса. Причем, в десятки раз по сравнению в прошлым годом. Это подсчитали эксперты.

Специалисты заговорили о возможном дефиците препарата. Ведь в стране опять растет заболеваемость COVID-19. Ежедневно фиксируют около 20 тысяч новых случаев. Поэтому растет и спрос на прививки. В некоторых регионах он увеличился в три раза.

Минздрав заявил, что вакцина "Спутник V" есть по всей стране, а объема запасов препарата достаточно для бесперебойной вакцинации даже в случае резкого подъема спроса со стороны населения.

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