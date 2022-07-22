Главврач московской больницы призвал сделать прививку от COVID-19 в период отпусков

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Главный врач городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова Валерий Вечорко посоветовал вакцинировать или ревакцинироваться от коронавируса в сезон летних отпусков.

"Настоятельно рекомендую всем привиться и/или ревакцинироваться. Сейчас время отпусков, и многие из нас отправляются в путешествия или на отдых в другие регионы", – написал он в своем телеграм-канале.

Вечорко также отметил рост числа заболевших в РФ за последние две недели. По его словам, в России преобладает циркуляция разновидности штамма "Омикрон" ВА.4 и ВА.5.

Ранее сообщалось, что подвид штамма "Омикрон" – "Кентавр" – выявили у 5 россиян. Уточнялось, что забор материала с таким видом коронавируса датировался июнем и был произведен в Москве. Болезнь у зараженных протекает в легкой форме, никому из них не потребовалась госпитализация.

