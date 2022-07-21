Минздрав рекомендовал россиянам пройти ревакцинацию от COVID-19

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Россиянам, особенно с хроническими заболеваниями и пожилого возраста, необходимо пройти ревакцинацию от COVID-19 спустя полгода после прививки. Об этом заявил замминистра здравоохранения РФ Андрей Плутницкий.

Он напомнил, что в настоящее время в стране зафиксировали рост заболеваемости коронавирусом. По его словам, заражаются преимущественно "Омикрон"-штаммом, который характеризуется легким течением болезни.

"Расслабляться ни в коем случае нельзя. Мы призываем наших граждан проходить ревакцинацию в течение полугода с момента предыдущей прививки. Это очень важно!" – приводит слова Плутницкого ТАСС.

За последние сутки в России госпитализировали 1 195 человек с коронавирусом. Это на 7,7% больше, чем накануне. Рост и снижение числа госпитализаций отмечен в 37 субъектах страны. Ситуация не изменилась в 11 регионах.

Вылечились от COVID-19 за сутки 4 529 россиян, что на 4,9% больше, чем днем ранее. За минувший день был выявлен 6 391 новый случай инфицирования, а число летальных исходов от инфекции достигло 42 человек.

