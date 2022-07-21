В России за сутки госпитализировали 1 195 человек с COVID-19

Фото: Агентство "Москва"/Денис Гришкин
В России за последние сутки госпитализировали 1 195 человек с коронавирусом. Это на 7,7% больше, чем накануне, сообщает Оперштаб по ситуации с COVID-19.
Рост и снижение числа госпитализаций отмечен в 37 субъектах страны. Ситуация не изменилась в 11 регионах.
Вылечились от COVID-19 за сутки 4 529 россиян, что на 4,9% больше, чем днем ранее.
За минувший день был выявлен 6 391 новый случай инфицирования, а число летальных исходов от инфекции достигло 42 человек.
Ранее ведущий научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, бывший главный инфекционист Москвы, профессор Николай Малышев заявил, что ограничений в виде карантина в связи с обнаружением нового штамма коронавируса "Кентавр" в Москве ждать не следует. Эксперт отметил, что данный вариант является более заразным, но менее опасным для человека.
Подвид штамма "Омикрон" – "Кентавр" – выявили у 5 россиян. Забор материала с таким видом коронавируса датировался июнем и был произведен в Москве.
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