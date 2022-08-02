Режим ЧС объявили в Калифорнии из-за вспышки оспы обезьян

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Фото: depositphotos/shmeljov
Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом объявил в штате режим чрезвычайной ситуации из-за вспышки оспы обезьян.
"Правительство Калифорнии срочно работает на всех уровнях, чтобы замедлить распространение оспы обезьян. Используется надежное тестирование, отслеживание контактов, <...>. Мы сосредоточимся на тех, кто подвергается наибольшему риску, для прохождения вакцинации и лечения", – говорится в сообщении, опубликованном на сайте главы администрации штата.
Отмечается, что мощности по вакцинации будут базироваться на инфраструктуре, развитой за время пандемии COVID-19. Также указывается, что Калифорния получила от федеральных властей более 60 тысяч доз вакцины от оспы. В настоящее время в штате привито более 25 тысяч человек.
В конце июля режим чрезвычайной ситуации из-за распространения оспы обезьян был объявлен в Сан-Франциско. Первый случай там зафиксировали в начале июня. По данным местных СМИ, на сегодня в городе выявлено больше 280 пациентов с этим заболеванием.
Ранее сообщалось, что специалисты государственного научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" выделили штамм вируса оспы обезьян из клинического образца заболевшего. Ученые подчеркнули, что данный штамм отличается низкой летальностью.
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