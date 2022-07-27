Научный центр "Вектор" выделил штамм вируса оспы обезьян у заболевшего

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Штамм вируса оспы обезьян выделен специалистами государственного научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" из клинического образца заболевшего, сообщает РИА Новости.

"Тест-система для выявления ДНК вируса оспы обезьян методом ПЦР с гибридизационно-флуоресцентной детекцией Вектор-ПЦРрв-ВОО успешно выявляет выделенный штамм с высокой эффективностью", – добавили в "Векторе".

Ученые подчеркнули, что данный штамм отличается низкой летальностью.

Уточняется, что в настоящее время в центре проводится исследование эффективности вакцины "ОртопоксВак" против выделенного штамма вируса.

12 июля стало известно о первом случае оспы обезьян в России. Вирус выявили у молодого человека, вернувшегося из Европы и обратившегося в медицинское учреждение с характерной сыпью.

Отмечается, что болезнь протекает в легкой форме, угрозы для жизни нет. Заболевший в настоящее время изолирован и находится в медицинской организации инфекционного профиля, а контактировавшие с ним находятся под наблюдением.

В Роспотребнадзоре подчеркнули, что возможность дальнейшего распространения оспы обезьян в стране купирована. Позднее в ведомстве заявили, что не видят необходимости прививаться от оспы обезьян.

По словам замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Натальи Пшеничной, для снижения риска заражения будет достаточно соблюдать профилактические меры.

