Россия передала тест-системы на оспу обезьян Армении, Казахстану и Туркмении

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Роспотребнадзор передал тест-системы для диагностики оспы обезьян Армении, Казахстану, Узбекистану и Туркмении, сообщает пресс-служба ведомства.

Кроме того, специалисты Роспотребнадзора проведут для коллег из стран-партнеров специальные семинары, посвященные методам лабораторной диагностики оспы обезьян.

Ожидается, что до конца месяца Россия передаст такие же тест-системы Египту, Уганде, Эфиопии и Республике Конго.

Ранее Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии "Вектор" оперативно изготовил тест-системы для выявления случаев заболевания. На сегодняшний день тестирование доступно на всей территории страны.

12 июля стало известно о первом случае оспы обезьян в России. Вирус выявили у молодого человека, вернувшегося из Европы и обратившегося в медицинское учреждение с характерной сыпью.

В Роспотребнадзоре подчеркнули, что возможность дальнейшего распространения оспы обезьян в стране купирована. Позднее в ведомстве заявили, что не видят необходимости прививаться от оспы обезьян.

По словам замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Натальи Пшеничной, для снижения риска заражения будет достаточно соблюдать профилактические меры.

Всемирная сеть здравоохранения объявила вспышку оспы обезьян пандемией. В организации заявили, что без согласованных действий мирового сообщества распространение болезни может привести к гибели миллионов людей.

В ВОЗ между тем подчеркнули, что никакого отношения к объявлению оспы обезьян пандемией организация не имеет.

