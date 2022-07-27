Россия передала тест-системы на оспу обезьян Армении, Казахстану и Туркмении

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Роспотребнадзор передал тест-системы для диагностики оспы обезьян Армении, Казахстану, Узбекистану и Туркмении, сообщает пресс-служба ведомства.
Кроме того, специалисты Роспотребнадзора проведут для коллег из стран-партнеров специальные семинары, посвященные методам лабораторной диагностики оспы обезьян.
Ожидается, что до конца месяца Россия передаст такие же тест-системы Египту, Уганде, Эфиопии и Республике Конго.
Ранее Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии "Вектор" оперативно изготовил тест-системы для выявления случаев заболевания. На сегодняшний день тестирование доступно на всей территории страны.
12 июля стало известно о первом случае оспы обезьян в России. Вирус выявили у молодого человека, вернувшегося из Европы и обратившегося в медицинское учреждение с характерной сыпью.
В Роспотребнадзоре подчеркнули, что возможность дальнейшего распространения оспы обезьян в стране купирована. Позднее в ведомстве заявили, что не видят необходимости прививаться от оспы обезьян.
По словам замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Натальи Пшеничной, для снижения риска заражения будет достаточно соблюдать профилактические меры.
Всемирная сеть здравоохранения объявила вспышку оспы обезьян пандемией. В организации заявили, что без согласованных действий мирового сообщества распространение болезни может привести к гибели миллионов людей.
В ВОЗ между тем подчеркнули, что никакого отношения к объявлению оспы обезьян пандемией организация не имеет.
В РФ подтвержден первый случай оспы обезьян
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