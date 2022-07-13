Возможность тестирования на оспу обезьян есть во всех субъектах РФ – Роспотребнадзор

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Все российские субъекты имеют возможность проведения тестирования на наличие вируса оспы обезьян, сообщается на сайте Роспотребнадзора.
"В связи с регистрацией в России первого случая заболевания оспой обезьян в ходе совещания были даны дополнительные разъяснения по регламенту выявления заболевших и проведению противоэпидемических мероприятий", – говорится в сообщении.
12 июля стало известно о первом случае оспы обезьян в России. Вирус выявили у молодого человека, вернувшегося из Европы и обратившегося в медицинское учреждение с характерной сыпью.
Отмечается, что болезнь протекает в легкой форме, угроз для жизни нет. Заболевший в настоящее время изолирован и находится в медицинской организации инфекционного профиля, а контактировавшие с ним находятся под наблюдением.
В Роспотребнадзоре подчеркнули, что возможность дальнейшего распространения оспы обезьян в стране купирована. Позднее в ведомстве заявили, что не видят необходимости прививаться от оспы обезьян.
По словам замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Натальи Пшеничной, для снижения риска заражения будет достаточно соблюдать профилактические меры.
Всемирная сеть здравоохранения объявила вспышку оспы обезьян пандемией. В организации заявили, что без согласованных действий мирового сообщества распространение болезни может привести к гибели миллионов людей.
В ВОЗ между тем подчеркнули, что никакого отношения к объявлению оспы обезьян пандемией организация не имеет.
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