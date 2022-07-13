Эксперт оценил вероятность одновременно заболеть оспой обезьян и короновирусом в РФ

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Вероятность одновременно заболеть оспой обезьян и коронавирусом в России очень низкая из-за отсутствия распространенности первого заболевания. Таким мнением поделился с ТАСС научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн.

Он добавил, что если все же эти заболевания встретятся, то, конечно, это приведет к осложнениям.

12 июля стало известно о первом случае оспы обезьян в России. Вирус выявили у молодого человека, вернувшегося из Европы и обратившегося в медицинское учреждение с характерной сыпью.

Отмечается, что болезнь протекает в легкой форме, угроз для жизни нет. Заболевший в настоящее время изолирован и находится в медицинской организации инфекционного профиля, а контактировавшие с ним находятся под наблюдением.

В свою очередь, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн заявил, что заболеваемость COVID-19 может вырасти в России, при этом подъем будет незначительным. Эксперт отметил, что пик заболеваемости штаммом "Омикрон" пришелся на май и июнь, однако подъем был небольшим.

