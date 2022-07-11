Еще две отремонтированные по новому стандарту поликлиники открылись в Москве

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

В Москве по новому столичному стандарту отремонтированы еще две поликлиники, расположенные в районах Сокол и Капотня, сообщается на портале мэра и правительства столицы.

"Теперь получать качественную и доступную медицинскую помощь в отремонтированных зданиях смогут более 67 тысяч жителей районов Капотня и Сокол. В ходе проведения работ в обеих поликлиниках обновили все инженерные системы, выполнили современную внешнюю и внутреннюю отделку, оборудовали кабинеты врачей и общие зоны эргономичной мебелью, а старую медицинскую технику заменили на новую, цифровую", – отметила заммэра Москвы Анастасия Ракова.

Кроме того, была благоустроена прилегающая территория.

Уточняется, что детско-взрослая поликлиника в Капотне расположена на площади свыше 6,5 тысячи квадратных метров. В рамках ремонта там были установлены современные аппараты УЗИ, лор-установка, офтальмологическое оборудование, маммограф, рентген-аппараты, оборудование функциональной диагностики.

При этом кабинеты расположены с учетом востребованности для снижения вероятности возникновения очередей.

Кроме того, для пациентов разных блоков сделаны разные входы во избежание пересечения потоков пациентов. В детском блоке дополнительно оборудованы специальные игровые зоны.

В филиале № 1 городской поликлиники № 62 были установлены новые дверные и оконные блоки, лифты, изменили зонирование помещений, выполнили отделку фасадов из современных материалов. Также в поликлинике появились маммограф, аппарат U-дуга и рентген-аппарат на два рабочих места.

Ранее руководитель департамента строительства столицы Рафик Загрутдинов сообщил, что все поликлиники Москвы проектируются по новому столичному стандарту с кафе, игровыми зонами и информационными центрами.

Во всех поликлиниках на первых этажах будут располагаться кафе, а в детских медучреждениях – игровые зоны с мягким покрытием, где дети смогут ожидать приема врача.

По словам Загрутдинова, вместо регистратур в поликлиниках появились информационные центры. Вместе с тем в медучреждениях организована понятная навигация.

Основные кабинеты врачей находятся на первых этажах для удобства посетителей, в то время как менее востребованные располагаются выше. В то же время приемы узких специалистов и функциональная диагностика проводятся рядом, чтобы пациенты могли получить все услуги в одном месте.

