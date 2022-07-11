Еще две отремонтированные по новому стандарту поликлиники открылись в Москве

Фото: Москва 24/Михаил Сипко
В Москве по новому столичному стандарту отремонтированы еще две поликлиники, расположенные в районах Сокол и Капотня, сообщается на портале мэра и правительства столицы.
"Теперь получать качественную и доступную медицинскую помощь в отремонтированных зданиях смогут более 67 тысяч жителей районов Капотня и Сокол. В ходе проведения работ в обеих поликлиниках обновили все инженерные системы, выполнили современную внешнюю и внутреннюю отделку, оборудовали кабинеты врачей и общие зоны эргономичной мебелью, а старую медицинскую технику заменили на новую, цифровую", – отметила заммэра Москвы Анастасия Ракова.
Кроме того, была благоустроена прилегающая территория.
Уточняется, что детско-взрослая поликлиника в Капотне расположена на площади свыше 6,5 тысячи квадратных метров. В рамках ремонта там были установлены современные аппараты УЗИ, лор-установка, офтальмологическое оборудование, маммограф, рентген-аппараты, оборудование функциональной диагностики.
При этом кабинеты расположены с учетом востребованности для снижения вероятности возникновения очередей.
Кроме того, для пациентов разных блоков сделаны разные входы во избежание пересечения потоков пациентов. В детском блоке дополнительно оборудованы специальные игровые зоны.
В филиале № 1 городской поликлиники № 62 были установлены новые дверные и оконные блоки, лифты, изменили зонирование помещений, выполнили отделку фасадов из современных материалов. Также в поликлинике появились маммограф, аппарат U-дуга и рентген-аппарат на два рабочих места.
Ранее руководитель департамента строительства столицы Рафик Загрутдинов сообщил, что все поликлиники Москвы проектируются по новому столичному стандарту с кафе, игровыми зонами и информационными центрами.
Во всех поликлиниках на первых этажах будут располагаться кафе, а в детских медучреждениях – игровые зоны с мягким покрытием, где дети смогут ожидать приема врача.
По словам Загрутдинова, вместо регистратур в поликлиниках появились информационные центры. Вместе с тем в медучреждениях организована понятная навигация.
Основные кабинеты врачей находятся на первых этажах для удобства посетителей, в то время как менее востребованные располагаются выше. В то же время приемы узких специалистов и функциональная диагностика проводятся рядом, чтобы пациенты могли получить все услуги в одном месте.
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