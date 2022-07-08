Роддома и перинатальные центры получат 475 новых инкубаторов для новорожденных

Фото: Москва 24/Михаил Сипко
До конца 2023 года планируется закупить в общей сложности 475 инкубаторов для выхаживания недоношенных детей. К настоящему времени роддома и перинатальные центры получили 365 единиц высокотехнологичного оборудования. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.
Отмечается, что стоимость оборудования составила почти 900 миллионов рублей. Заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала, что в столице ежегодно рождается около 6 000 недоношенных детей, часть из которых имеет экстремально низкую массу тела.
"Все эти дети с первых минут своей жизни нуждаются в особых условиях и постоянном уходе. Только в этом случае у них есть все шансы вырасти здоровыми. Именно поэтому мы реализуем масштабную программу модернизации специального оборудования для наших родильных домов и перинатальных центров и закупаем высокотехнологичные кувезы, или, как их еще называют, инкубаторы для недоношенных детей", – пояснила Ракова.
По ее мнению, программа по оснащению медучреждений оборудованием для выхаживания недоношенных детей позволит повысить качество специализированной медицинской помощи в Москве. Она отметила, что часть оборудования покупают по контрактам жизненного цикла, подразумевающим обеспечение поставщиком работоспособности устройства на протяжении всего срока его использования. Для стационаров также планируют приобрести 110 инкубаторов интенсивной терапии с весами и пульсоксиметром.
Новые модели инкубаторов позволяют обеспечивать более стабильный контроль над температурой и влажностью, они компенсируют изменения среды при открывании. Кроме того, современное оборудование способно отслеживать температуру тела, пульс, насыщенность крови кислородом и другие параметры.
Ранее Ракова сообщила, что программа капитального ремонта поликлиник по новому стандарту завершена уже на четверть. Ремонт завершили в уже более 50 поликлиниках общей площадью свыше 170 000 квадратных метров. В общей сложности в программу входят более 200 зданий.
Более 20 столичных клиник начали оформлять детские электронные справки
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