Новые модули программы обучения врачей общей практики открылись в Москве

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

В Москве открыли новые модули обучения для врачей общей практики. В их числе – неврология, инфекционные болезни, эндокринология и урология, сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.

По словам заммэра города по вопросам социального развития Анастасии Раковой, врачи общей практики завершили обучение по трем первым модулям, включающим оториноларингологию, офтальмологию и дерматовенерологию.

"Комплексная программа из 13 модулей рассчитана на полтора года. Каждый модуль разрабатывался лучшими практикующими экспертами в своих областях, благодаря этому врачи получают объем знаний и практических навыков, необходимый для поддержания высокого стандарта оказания медицинской помощи", – пояснила Ракова.

Обучение по новым модулям продлится четыре месяца. За это время специалисты должны усовершенствовать знания в области диагностики и лечения различных заболеваний и патологий.

Каждый модуль длится 18 часов, а все образовательные программы включены в систему непрерывного медицинского и фармацевтического образования.

Ранее сообщалось, что программа капитального ремонта по новому стандарту завершена на четверть. Ракова рассказала, что ремонт завершили в уже более 50 поликлиниках общей площадью свыше 170 000 квадратных метров. В общей сложности в программу входят более 200 зданий. Программа капремонта предусматривает общие принципы оформления и технического оснащения зданий.

