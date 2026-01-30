Форма поиска по сайту

30 января, 07:56

Общество
Депутат Гаврилов: для назначения страховой пенсии необходимо иметь страховой стаж

Для назначения страховой пенсии в 2026 году необходимо выполнение трех условий – достижение пенсионного возраста, наличие страхового стажа и накопление необходимого количества пенсионных баллов. Об этом рассказал председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов.

"Если стаж дотягивает до минимума, это еще не означает автоматического выхода на страховую пенсию в год достижения возраста. Для назначения страховой пенсии по старости в 2026 году (с учетом реформы пенсионного возраста 2019–2028 годов) требуется иметь как минимум 15 лет страхового стажа и не меньше 30 пенсионных коэффициентов", – разъяснил депутат в беседе с ТАСС.

При этом, согласно общему основанию, в текущем году возраст выхода на пенсию для мужчин 1962 года рождения составит 64 года, а для женщин 1967 года рождения – 59 лет. Однако в таком случае возникает скрытая для многих ситуация, когда человек, достигая нужного возраста и имея необходимый стаж, все равно не может претендовать на пенсию из-за недостаточного количества индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК).

Депутат подчеркнул, что баллы зависят от страховых взносов, которые учитываются на индивидуальном лицевом счете. Например, итог по ИПК может оказаться ниже порога, если за трудовую деятельность человек получил низкую официальную зарплату. Таким образом, право на страховую пенсию по старости наступает позже – при выполнении минимальных требований по ИПК или при достижении пенсионного возраста. Для мужчин 65 лет, а для женщин – 60 лет.

Тем не менее в случае недобора условий пенсии у человека остается возможность оформить социальную пенсию по старости, которая назначается позже страховой, обычно с разницей в 5 лет, отметил парламентарий. В 2026 году переходные значения составляют 69 лет и 64 года соответственно.

"Легко пропустить недоучтенные периоды, ошибки в сведениях, нюансы по стажу и начислениям, вовремя не подать заявление на уточнение, не приложить подтверждения, не запросить корректировку. Значение имеют записи о должностях и переводах, периоды работы по особым условиям, основания для досрочного назначения, подтверждение отдельных отрезков стажа, корректность отражения выплат, и в итоге ошибка в учете способна стоить существенной разницы в назначении выплат", – заключил Гаврилов.

Ране депутаты Госдумы внесли на рассмотрение палаты парламента законопроект, предлагающий разрешить женщинам, служащим в армии и силовых ведомствах, выходить на пенсию по семейным обстоятельствам в 43 года. Кроме того, в Думе предложили перейти от ежегодной к ежеквартальной индексации пенсий в России. Коэффициент индексации на каждый квартал предлагается определять правительству исходя из показателей инфляции в России.

