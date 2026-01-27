Форма поиска по сайту

27 января, 16:12

Общество
Юрист Русяев: при неофициальной работе пенсия не положена

Юрист объяснил, какой будет пенсия при неофициальной работе

Фото: depositphotos/Koldunov

Если человек никогда не имел официального трудоустройства и за него не отчислялись страховые взносы, страховая пенсия ему не положена. Однако государство предусматривает поддержку для такой категории граждан, рассказал юрист Илья Русяев в беседе с RT.

По его словам, официально не работающие люди могут рассчитывать на гарантированную социальную пенсию по старости и при необходимости соцдоплату до прожиточного минимума.

"Это означает, что даже при полном отсутствии трудового стажа человек не останется без средств к существованию", – подчеркнул эксперт.

Согласно данным с портала "Госуслуги", в 2026 и 2027 годах на социальную пенсию по старости могут претендовать мужчины в возрасте 69 лет и женщины, достигшие 64 лет. При этом уже с 2028-го порог вырастет до 70 и 65 лет соответственно.

Русяев уточнил, что по состоянию на январь 2026 года базовая социальная пенсия по старости после индексации с 1 апреля 2025-го составляет 8 824,08 рубля в месяц. Однако многие ориентируются не только на эту сумму, но и на итоговую с учетом доплат.

"В целом по России федеральный ориентир прожиточного минимума для пенсионеров на 2026 год составляет 16 288 рублей, это закреплено Федеральным законом о бюджете на 2026–2028 годы. Итоговая доплата считается по прожиточному минимуму пенсионера конкретного субъекта. У кого-то он ниже федерального уровня, у кого-то выше, поэтому у разных людей минимальная пенсия в рублях отличается", – заключил эксперт.

Ранее стало известно, что с апреля 2026-го социальные пенсии в России вырастут на 6,8%. На выплаты могут рассчитывать нетрудоспособные граждане РФ, которые получают выплаты по старости, инвалидности или потере кормильца. Их назначают, если человек не успел накопить необходимый страховой стаж и минимальное количество пенсионных баллов.

Кроме того, россияне могут увеличить пенсию в 2,32 раза, отложив выход на нее на несколько лет. Размер страховой пенсии формируется из двух частей – фиксированной выплаты и суммы индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК). Премиальные коэффициенты повышают обе составляющие.

Россиянам рассказали, как получить накопительную пенсию единой выплатой

