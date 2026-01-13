Доцент Балынин: отсрочка пенсии может повысить дальнейшие выплаты более чем в 2,3 раза

Фото: depositphotos/Koldunov

Россияне могут увеличить выплаты в 2,32 раза, отложив выход на пенсию на несколько лет. Об этом в эфире радиостанции "Комсомольская правда" рассказал доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

Он пояснил, что размер страховой пенсии формируется из двух частей – фиксированной выплаты и суммы индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК). По его словам, премиальные коэффициенты повышают обе составляющие. Кроме того, их значение продолжает расти с каждым годом отсрочки выхода на пенсию.

"Если мы говорим про повышение размера фиксированной выплаты, то если отложить выход на пенсию на 1 год, будет применяться дополнительный повышающий коэффициент 1,056, если на 5 лет – 1,36, если на 10 лет, то 2,11", – добавил доцент.

Вторая часть пенсии, рассчитываемая на основе индивидуальных пенсионных коэффициентов, растет еще заметнее: при отсрочке на год применяется коэффициент 1,07, на 5 лет – 1,45, а при выходе на пенсию через 10 лет сумма увеличивается более чем в 2 раза – с коэффициентом 2,32.

Таким образом, чем дольше человек продолжает работать после достижения пенсионного возраста, тем выше становится итоговая пенсия, что позволяет существенно улучшить финансовое положение к старости.

Ранее Социальный фонд России пересчитал пенсии более 400 тысяч многодетных матерей в соответствии с новыми нормами, вступившими в силу с 1 января 2026 года.

Перерасчет проводится автоматически на основании имеющихся данных. Также принимаются меры по повышению уровня дохода работающих пенсионеров.

