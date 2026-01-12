В ГД внесли проект об увеличении надбавки к пенсии с 80 лет до уровня МРОТ

Фото: depositphotos/Koldunov

В Госдуму внесен законопроект, направленный на увеличение надбавки к пенсиям для граждан старше 80 лет и инвалидов I группы до уровня минимального размера оплаты труда (МРОТ). Документ опубликован в электронной базе ГД.

Авторами инициативы выступили сенаторы и депутаты от партии ЛДПР во главе с лидером фракции Леонидом Слуцким.

"Надбавка на уход" для вышеуказанной группы граждан в России действует с 2025 года (ранее такие выплаты предоставлялись только людям, ухаживавшим за пенсионерами и инвалидами). В настоящее время размер надбавки составляет 1,2 тысячи рублей в месяц.

Законопроект же предлагает поднять ее до размера МРОТ, который в 2026-м составляет 27 093 рубля.

Согласно пояснительной записке, надбавка будет предоставляться независимо от наличия лица, фактически осуществляющего уход за пенсионером, позволяя, таким образом, пожилым гражданам самостоятельно распоряжаться полученными средствами. Кроме того, инициатива не предусматривает дополнительных условий для людей, ухаживающих за пожилыми или инвалидами.

Авторы проекта считают, что предложенная мера улучшит финансовое положение граждан старше 80 лет и инвалидов I группы, а также позволит лицам, осуществляющим уход, сохранить возможность трудовой деятельности.

Вместе с тем с 1 апреля в России будет проведена индексация государственных пенсий по инвалидности. Индексация составит 6,8%, что соответствует росту прожиточного минимума пенсионера в стране за прошедший год.

Повышение затронет получателей государственных пенсий по инвалидности. К этим категориям относятся инвалиды и участники Великой Отечественной войны, жители блокадного Ленинграда и осажденных Сталинграда и Севастополя, лица, пострадавшие от радиационных или техногенных катастроф, военнослужащие-инвалиды, включая призывников, ополченцев Донбасса и добровольцев Вооруженных сил Российской Федерации, а также дети-инвалиды и инвалиды с детства, имеющие право на социальную пенсию.