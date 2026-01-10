Форма поиска по сайту

10 января, 13:10

Общество

Соцфонд России пересчитал 400 тыс пенсий многодетных матерей

Фото: depositphotos/mizar_219842

Социальный фонд России провел перерасчет пенсий в отношении уже 400 тысяч многодетных матерей. Об этом сообщается в телеграм-канале Соцфонда.

В России продолжается работа по повышению пенсий матерям, воспитавшим пять и более детей. Она ведется в приоритетном порядке, в том числе в праздничные дни.

Перерасчет проводится с учетом положений нового закона, который вступил в силу с 1 января.

"Сотрудники отделений СФР по всей стране на основании имеющихся сведений сформировали списки многодетных матерей, которые имеют право на повышение пенсии. <…> Сотням тысяч женщин не пришлось самим обращаться в фонд с заявлениями", – подчеркнул глава Соцфонда России Сергей Чирков.

Кроме того, в стране также продолжится перерасчет пенсий для работающих пенсионеров. Мера направлена на повышение качества жизни и финансовой обеспеченности граждан старшего поколения.

Ранее председатель комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов сообщил, что работающие пенсионеры, чья пенсия не увеличивалась в 2016–2024 годах, после увольнения получат прибавку в счет пропущенных индексаций.

