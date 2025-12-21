Форма поиска по сайту

21 декабря, 06:36

Общество
Сенатор Мельникова: пенсия в 2026 году будет доступна при наличии 15 лет стажа

Сенатор РФ назвала условия выхода на пенсию в 2026 году

Граждане РФ смогут выйти на пенсию в 2026 году, если у них будет в наличии 15 лет трудового стажа и 30 пенсионных баллов. Об этом заявила сенатор и экс-руководитель отделения Соцфонда по Псковской области Наталья Мельникова.

"Для назначения пенсии в 2026 году требуется минимальное количество стажа 15 лет и 30 индивидуальных пенсионных коэффициентов", – цитирует Мельникову РИА Новости.

Страховые пенсии по старости проиндексируют в России на 7,6% с 1 января 2026 года. Владимир Путин отмечал, что они будут выше инфляции, ожидающейся по итогам года.

Кроме того, социальные пенсии в России вырастут с апреля 2026 года на 6,8%. Такую выплату получают нетрудоспособные граждане РФ – по старости, инвалидности или потере кормильца. Ее назначают, если человек не успел накопить необходимый страховой стаж и минимальное количество пенсионных баллов для страховой пенсии.

Пенсии в России в следующем году вырастут в среднем на 8%

